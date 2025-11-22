В центре Тюмени продают производственные цеха хлебокомбината за 800 млн руб.

В Тюмени на продажу выставили производственные помещения Тюменского хлебокомбината (ТХК). Информация о продаже появилась на одном из сервисов объявлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Стоимость помещений — 800 млн руб. Они находятся на ул. Демьяна Бедного, 5. Площадь составляет 2,56 га.

«Просторная производственная база в самом сердце Тюмени — это готовая платформа для реализации масштабных проектов. Участок расположен в зоне размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (ОД-2), что открывает доступ к широкому спектру разрешённых видов деятельности»,— говорится в объявлении.

Как указывает его автор, на этом месте может быть размещен торговый центр, культурное пространство, офисные помещения, центр обслуживания. Объект предлагают рассмотреть инвесторам и девелоперам.

Тюменский хлебный комбинат, по данным городской администрации, работает с 30-х годов XX века. В производство включено четыре цеха, продукцию поставляют во многие города Тюменской области. Каждый месяц предприятие производит около 500 тонн хлеба и других изделий.

Анна Капустина