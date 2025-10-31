Тюменский хлебокомбинат оштрафовали за задержку зарплаты на 6,9 млн рублей

По постановлению прокуратуры за задержку зарплаты сотрудникам в размере 6,9 млн руб. АО «Тюменский хлебокомбинат» в Тюмени оштрафовали на 30 тыс. руб., сообщили в прокуратуре Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ.

После вмешательства прокуратуры Калининского административного округа предприятие выплатило работникам зарплату на общую сумму 2,9 млн руб., выплату оставшегося долга на 4 млн руб. проконтролирует прокуратура. При этом окружной прокурор Анатолий Митин провел личную встречу с работниками предприятия, рассказав им о принимаемых мерах и запланированных проверках.

Тюменский хлебокомбинат был открыт в 1930-х годах. По информации 72.ru, часть сотрудников уволилась еще в период с мая по июль и не получала зарплату при увольнении, а действующим сотрудникам деньги приходили с большими задержками. С 20 октября завод работает с перерывами и только по исполнению договоров поставки продукции для соцсферы: в связи с экономической ситуацией деятельность комбината является убыточной из-за увеличения цен на горюче-смазочные материалы, электричество, газ, высокой налоговой нагрузки, а также из-за высокой налоговой нагрузки, увеличения банковской ставки, введения маркировки «Честный знак» и по другим причинам.

Ирина Пичурина