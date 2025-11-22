Митволь подал четыре иска о нарушении его прав в колонии

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный за хищение более 900 млн руб. при проектировании красноярского метро, подал в суд в Московской области четыре иска о нарушении его прав в колонии. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Олег Митволь требует компенсацию за нарушение условий содержания в исправительной колонии. В исках он указывает, что ему отказались предоставить отпуск с выездом за пределы колонии, а также заявляет о нарушении санитарных норм при ремонте столовой и «необеспечении вещевым довольствием». В свою очередь, представитель колонии в письменном виде представил суду возражения на претензии Олега Митволя.

Ответчиками заявлены ФСИН, управление ведомства по Московской области и подмосковная ИК-6. Рассмотрение исков назначено на конец ноября и декабрь.

В сентябре 2023 года суд в Красноярске приговорил Олега Митволя к 4,5 года колонии общего режима за особо крупное мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Как стало известно «Ъ», 30 октября Московский областной суд отказал в смягчении наказания для экс-заместителя Росприроднадзора. На решение повлияла в том числе характеристика от администрации колонии. В ней указано, что поведение осужденного не свидетельствует о том, что цель его исправления уже достигнута.

