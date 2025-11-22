Россиянка победила на конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик»

Многодетная предпринимательница из Казани Диляра Залялиева заняла первое место на международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик 2025» (Mrs. Universe Classic 2025). В нем участвуют женщины старше 40 лет.

Фото: пресс-служба «Миссис Россия Мира»

Конкурс проходил в Куала-Лумпуре. Финал состоялся 21 ноября. За победу боролись более 30 участниц, в том числе представительницы Японии, Сингапура, Португалии, Венесуэлы, Болгарии, Индии. 40-летняя россиянка не смогла выступить на конкурсе с лентой «Россия», поэтому надела ленту с надписью «Татарстан».

Диляра Залялиева — магистр педагогики и мать пятерых детей. Она открыла в Татарстане сеть частных образовательных центров, детских садов и школ. В июне госпожа Залялиева завоевала титул «Классик» на национальном этапе «Миссис Россия Мира», что дало ей возможность пройти в международный конкурс.

На этой неделе также прошел конкурс «Мисс Вселенная-2025». Его победительницей стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес. Первой вице-мисс признана представительница Таиланда, а третье и четвертое места заняли участницы из Венесуэлы и Филиппин.