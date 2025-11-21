Конкурс «Мисс Вселенная — 2025» выиграла мексиканка Фатима Бош Фернандес

Победительницей международного конкурса «Мисс Вселенная — 2025» стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес. Корону самой красивой девушке мира вручала обладательница титула «Мисс Вселенная — 2024», датчанка Виктория Тейлвиг. Первой вице-мисс признана представительница Таиланда Вина Павина Сингх, а третье и четвертое места заняли участницы из Венесуэлы и Филиппин. Трансляция велась на Youtube-канале Philstar News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Финал «Мисс Вселенной» проходил в Центре выставок и конгрессов IMPACT в Бангкоке с 08:00 до 11:00 утром 21 ноября по бангкокскому времени. Россию на конкурсе представляла Анастасия Венза, однако в топ-30 финалисток она не вошла. Всего в состязании участвовали 136 стран — это рекорд за всю историю «Мисс Вселенной».

Фатима Бош Фернандес родилась 19 мая 2000 года в городе Вильяэрмоса, штат Табаско. Как пишет Hola!, в шесть лет у нее диагностировали дислексию и синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ). В 17 лет девушка стала королевой красоты Flor Tabasco. Она получила диплом в Ибероамериканском университете (Мехико) по специализации «мода и дизайн одежды». Также прошла обучение в Новой академии изящных искусств в Милане. Сейчас девушка занимается экологической модой. Более девяти лет работает волонтером, помогая детям с онкологическими заболеваниями, и ежегодно организует рождественскую акцию по сбору игрушек в онкоцентре в Табаско.