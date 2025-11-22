Жители Ярославской области стали меньше придерживаться здорового образа жизни

Ярославская область по итогам 2024 года заняла 45-е место в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, опустившись на девять позиций по сравнению с 2023-м годом. Исследование публикуют «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Рейтинговый балл региона по итогам прошлого года составил 64,1. Лидером рейтинга стал Дагестан с 96,7 баллами. Высокие позиции рейтинга представителей Северного Кавказа авторы объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысоким уровнем продаж алкоголя, при этом высокой долей населения, занимающейся спортом, и низкой долей занятых на предприятиях с вредными условиями труда. Последнее, 85-е место, занял Камчатский край с 28,9 баллами.

В основу рейтинга в качестве ключевых показателей вошли доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, потребление табачных изделий, объемы продаж алкогольной продукции, количество преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.

Алла Чижова