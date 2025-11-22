В Самарской области из-за атаки БПЛА погибли два человека

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. Целями были объекты топливно-энергетического комплекса, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, в Сызрани погибли два человека.

Еще двое местных жителей получили ранения, рассказал господин Федорищев. Он принес соболезнования близким погибших и заверил, что региональное правительство окажет им необходимую помощь, в том числе материальную.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи над Самарской областью сбили 15 беспилотников. В общей сложности было уничтожено 69 дронов над девятью российскими регионами.