Силы ПВО за ночь сбили 69 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО уничтожили 16 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, по 15 БПЛА сбили над Самарской и Саратовской областями, 13 — над Крымом, по три — над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской областью, по одному — над Белгородской и Брянской областями.

В Ростовской области силы ПВО сбили дроны в шести районах, в городе Миллерово повреждено административное здание. По словам губернатора Юрия Слюсаря, никто не пострадал. В Брянской и Воронежской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.