В Ярославской области неизвестный водитель сбил пешехода

В Переславль-Залесском округе водитель сбил пешехода и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла 21 ноября в 22:10 на 13-м км дороги «Нагорье — Кубринск».

«По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, произвел наезд на пешехода, после чего с места ДТП скрылся»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Сбитый 56-летний мужчина скончался на месте происшествия в машине скорой помощи. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Алла Чижова