При налете БПЛА на Ростовскую область повреждено административное здание

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили беспилотники в шести районах региона. В городе Миллерово повреждено административное здание и техника, которая стояла во дворе.

«В хуторе Треневка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье»,— добавил господин Слюсарь в Telegram-канале. Пострадавших нет, уточнил он.

Ночью угрозу атаки БПЛА объявляли власти Ивановской, Саратовской, Пензенской, Самарской областях и некоторых других регионах России. Как сообщала Росавиация, работу приостанавливали аэропорты Саратова, Пензы, Самары, Тамбова и Ульяновска.