Бывшему тутаевскому депутату не удалось оспорить приговор

Ярославский областной суд не стал менять приговор, вынесенный в отношении экс-депутата Тутаевского муниципального совета, бывшего директора МКУ «Центр контрактных отношений» Владимира Пшеничникова. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Фото: СУ СК России по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что летом 2025 года Пшеничников и его знакомый предприниматель Игорь Синицын были признаны виновными в мошенничестве при разработке проектно-сметной документации по ремонту дорог в Тутаеве. Они получили по 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Защитники осужденных, сами осужденные и прокурор обжаловали приговор Тутаевского городского суда, однако судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда, рассмотрев апелляции, оставила приговор в части квалификации деяния и наказания без изменения. Приговор вступил в силу.

Ранее суд установил, что Пшеничников, занимая пост директора тутаевского «Центра контрактных отношений», подписал фиктивные муниципальные контракты с родственницей Синицына. По мнению следствия, руководитель заведомо знал, что подрядчик не разработает проектную документацию по ремонту улиц Ленина, Терешковой и Комсомольской. Общая сумма контрактов — 1,6 млн руб. Для создания видимости исполнения работ директор «Центра» нашел двух специалистов, которые подготовили необходимые документы, а затем подписал акты выполненных работ. Деньги подрядной организации по заключенным контрактам были выплачены. Бывший депутат не признавал свою вину.

Алла Чижова