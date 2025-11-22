Объем качественных складов в Новосибирске к концу 2025 года превысит 2 млн кв. м

Совокупный объем качественных складских площадей — классов А и В — по итогам 2025 года в Новосибирске превысит 2 млн кв. м. Это позволит ему стать вторым после Екатеринбурга городом-миллионником среди регионов России (без учета Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) с таким уровнем предложения, следует из исследования консалтинговой компании в сфере недвижимости NF Group.

По данным аналитиков NF Group, в 2025 году рынок складской недвижимости Новосибирска демонстрирует существенный прирост объемов нового строительства. За январь-сентябрь в эксплуатацию было введено 176,7 тыс. кв. м складских площадей классов А и В, до конца года планируется ввод еще 241 тыс. кв. м. «Это кратно превышает показатели прошлого года: в 2024 году на рынок было введено всего 18,4 тыс. кв. м»,— отметил партнер NF Group Константин Фомиченко.

По данным эксперта, отметка в 420 тыс. кв. м новой качественной складской недвижимости, которую, как ожидают в NF Group, Новосибирск достигнет к концу этого года, станет рекордным значением для сибирского мегаполиса.

Одним из драйверов роста складской логистики в Новосибирске в NF Group считают проект «NK Парк Пашино» класса А с общей площадью застройки 627 тыс. кв. м. При его реализации он станет крупнейшим логистическим парком региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», компания DoorHan намерена до 2036 года построить в Новосибирске индустриальный парк площадью до 500 тыс. кв. м. Реализация проекта потребует около 10 млрд руб.

Михаил Кичанов