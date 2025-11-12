Девелопмент нашел DoorHan

Концерн DoorHan после завершения строительства в Новосибирске четырех заводов по производству металлоконструкций, сэндвич-панелей и модульных каркасов заявил о реализации крупного девелоперского проекта. Входящая в ГК структура «Дорхан восток девелопмент» в ближайшие годы построит в регионе индустриальный парк площадью до 500 тыс. кв. м. Инвестиции оцениваются в 10 млрд руб. Эксперты отмечают, что в Новосибирске в 2025 году уровень вакантных площадей в складском сегменте вырос на 10%, а значит перспективы проекта будут зависеть от уровня арендной ставки.

ООО «Дорхан восток девелопмент» до 2030 года планирует построить в Новосибирске индустриальный парк. Инвестпроект на сумму 10 млрд руб. (собственные и заемные средства) одобрен правительством Новосибирской области и закреплен соглашением о сотрудничестве на полях форума территорий развития и инвестиций «Инпарк», который стартовал сегодня, 12 ноября. Свои подписи под документом поставили врио генерального директора «Корпорации развития Новосибирской области» Вячеслав Радионов и гендиректор ООО «Дорхан восток девелопмент» Лев Решетников.

Концерн DoorHan объединяет 32 завода, 26 производственно-складских комплексов. Совокупная площадь производства составляет 617 тыс. кв. м. В Новосибирске концерном построены завод по производству минеральной ваты, блочно-модульных зданий, металлоконструкций и воротных систем. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорхан восток девелопмент» зарегистрировано в Новосибирской области в октябре 2025 года. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб.

Строить комплекс будут в несколько этапов, первый из них, площадью 50 тыс. кв. м, планируется реализовать в период с 2026-го по 2030 год, затем, до 2036 года, планируется увеличение до 500 тыс. кв. м. На участке, который компания планирует арендовать, разместят производственные и административные здания, а также объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Парк будет ориентирован на предприятия из отраслей логистики и промышленного производства. В частности, речь идет о крупных маркетплейсах, пояснил «Ъ-Сибири» представитель компании.

После Новосибирска компанией будут реализованы проекты по строительству парков в других регионах. «Приоритетными городами для строительства индустриальных парков определены Красноярск, Иркутск, Тюмень, Хабаровск и Владивосток. Под каждый из этих проектов будет создано отдельное юрлицо, чтобы налоги поступали в региональные бюджеты»,— прокомментировал Лев Решетников. По его словам, парки будут строиться по двум схемам — Build-to-Suit (строительство объекта для конкретного клиента) и Build to Rent (для сдачи в аренду). По расчетам инвестора, на предприятиях парка будет создано порядка 1 тыс. рабочих мест.

В Новосибирской области на данный момент работают один из крупнейших индустриальных парков России — «Промышленно-логистический парк» площадью более 1 тыс. га, а также «Южный ПЛП» (143,4 га), «Экран» (29,5 га), частный парк «Новосиб» (23,9 га). Кроме того, сегодня строятся логопарк «ПФО Север» (684 тыс. кв. м) и индустриальный парк «PNK парк Пашино» (630 тыс. кв. м).

В краткосрочном периоде в Новосибирске есть свободные площади на территории существующих индустриальных парков, однако в долгосрочной перспективе складских и производственных зданий может быть недостаточно, полагает основатель компании и управляющий партнер RS Group Рустам Сатышев.

«Успех проекта будет зависеть от совокупности факторов, в том числе локации, уровня арендной ставки и преференций для резидентов. В целом, DoorHan — вертикально-интегрированный холдинг, у которого есть возможность дать своим арендаторам наиболее привлекательную цену за счет использования собственных ресурсов при строительстве парка»,— полагает эксперт.

По оценке RS Group, в 2025 году в Новосибирске будет введен рекордный объем складских площадей — 300 тыс. кв. м. При этом в городе в текущем году зафиксировано снижение спроса на данный сегмент со стороны арендаторов — уровень вакантных площадей достиг 10% при показателе 2-3% в прошлом году.

Инвестиции в 10 млрд руб. — вложения лишь в первый этап парка площадью 50 тыс. кв. м, считает руководитель направления складской недвижимости компании «Назаров» Евгений Галан. «Средняя себестоимость строительства складов класса А в Новосибирске сегодня составляет около 70 тыс. за 1 кв. м без учета НДС. И это только коробка без учета земельного участка»,— отмечает эксперт. По его мнению, 50 тыс. кв. м может арендовать DoorHan под собственные нужды.

Сроки окупаемости проекта могут достигать 8-9 лет, считает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. Он полагает, что у проекта высокий потенциал — в условиях роста онлайн покупок спрос на качественные склады в Новосибирске со стороны маркетплейсов и логистических компаний будет расти.

