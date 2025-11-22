Трамп анонсировал «очень позитивные» шаги в вопросе мира на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает «очень позитивных» событий в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. Что именно он имеет в виду, господин Трамп не пояснил.

«Мы работаем с Ливаном. Мы работаем со всеми на Ближнем Востоке. Это еще одна вещь, которая нас объединяет. Мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке, и сейчас у нас впервые за три тысячи лет есть мир на Ближнем Востоке»,— сказал президент США журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

В начале октября президент США объявил о достижении сделки по прекращению огня между Израилем и палестинским движением «Хамас». 18 ноября Дональд Трамп заявил, что Иран проявляет значительный интерес к заключению сделки с США. 19 ноября господин Трамп провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.