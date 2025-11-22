Economist узнал позицию украинской разведки по возможному затягиванию конфликта

Затягивание боевых действий не улучшит переговорные позиции для Киева, сообщил источник в разведке Украины The Economist. По его словам, уже сейчас украинская армия «держится еле-еле».

«Сейчас мы держимся, еле-еле. Через два месяца, кто знает? Сделка, которую предлагают, тоже не станет лучше к тому времени»,— сказал собеседник журнала.

Высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с The Economist сказал, что нынешний вариант мирного плана «непригоден, по крайней мере, пока». Источник издания, близкий к Кремлю, сообщил, что некоторые формулировки плана выглядят «довольно абсурдно», но документ, «вероятно, найдет одобрение» у российской стороны.

28 пунктов мирного плана США по урегулированию российско-украинского конфликта публиковало издание Axios. Cобеседники издания утверждают, что именно эту версию документа отправили сторонам конфликта. Власти России и Украины подтверждали, что получили документ.