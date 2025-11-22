FT: мирный план Трампа поставил под вопрос «репарационный кредит» для Киева

Выделение Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов России оказалось под вопросом из-за «мирного плана Трампа», пишет Financial Times со ссылкой на источники.

20 ноября Axios опубликовало план из 28 пунктов урегулирования российско-украинского конфликта. Источники издания подтвердили, что этот документ передали Москве и Киеву для обсуждения. Согласно плану, замороженные российские активы будут направлены в инвестиционные фонды с американским участием для восстановления Украины и создания совместных проектов с Россией.

Еврокомиссия называла «репарационный кредит» одним из трех вариантов финансирования Украины за счет замороженных активов России. Против изъятия активов выступала Бельгия, которая требовала финансовых гарантий от остальных стран ЕС.

Как пишет FT, власти ЕС рассчитывали, что «репарационный кредит» будет одобрен в следующем месяце. Возможное перенаправление средств на американские коммерческие проекты «было бы неприятно для европейских стран». Для этого потребуется в том числе согласие ЕС, где хранятся около €140 млрд российских активов, на отказ от них.