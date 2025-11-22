Суд конфисковал активы семьи экс-депутата от Дагестана на 2 млрд рублей

Советский районный суд Махачкалы удовлетворил административный иск Генпрокуратуры к бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву (признан иноагентом) и его родственникам. Суд признал их участниками экстремистского объединения, а также изъял активы семьи общей стоимостью более 2 млрд руб.

Как сообщила пресс-служба судов Дагестана, экс-депутата и членов его семьи признали экстремистским объединением из-за «материальной и иной поддержки вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса». Всего у них изъяли полный пакет долей в уставном капитале компании, деньги со счетов, 52 объекта недвижимости, включая 18 земельных участков, а также коммерческие здания и помещения.

Конфискация денег и имущества, помимо самого Магомеда Гаджиева (признан иноагентом), затронула его сына, сестру и сожительницу.

Магомед Гаджиев (признан иноагентом) с 2004 по 2019 годы был депутатом Госдумы от «Единой России». В мае 2023 года Минюст включил господина Гаджиева в реестр иностранных агентов, после чего из партии его исключили. В феврале 2024 года экс-депутата объявили в розыск по обвинению в организации убийства ректора махачкалинского института Максуда Садикова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бывший депутат перешел из иноагентов в экстремисты».