Кухарук заявил об отсутствии планов перенести столицу ХМАО в Сургут

Власти Ханты-Мансийска и Сургута должны отказаться от соперничества за статус административного центра Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), призвал губернатор Руслан Кухарук в ходе пресс-конференции. «Конкурируйте за комфортную городскую среду, создавайте условия, которые позволят выбирать вуз в этом или другом муниципалитете, чтобы человек понимал, где хотел жить и создать семью»,— добавил он.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Кухарук пояснил, что Сургут без статуса окружной столицы является образовательным, научным и производственным центром Югры. «Не уделять ему внимания, это катастрофически не только для города, но и опасно для всего региона»,— подчеркнул губернатор. Он заверил, что власти продолжат поддержку реализации крупных проектов на территории. «Здесь большое количество мероприятий, объектов, которые нужно сопровождать, мы реализуем федеральный проект инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Юнити Парк", который должен стать не просто частью города, а в целом переформатирует позиционирование всего региона»,— сказал он.

По словам Руслана Кухарука, окружные власти также должны сохранить преимущества Ханты-Мансийска, созданные предыдущими управленческими командами Югры. «Нужно это дальше докрутить, расселять фонд, который даже юридически не является аварийным, но уродует облик прекрасного города, который нам подарила природа»,— добавил губернатор.

По данным Тюменьстата, население Сургута на начало 2025 года составляло 432 875 человек, Ханты-Мансийска — 113 663. Доходы бюджета Сургута в 2025 году запланированы в объеме 49,2 млрд руб., расходы — в размере 51,5 млрд руб. Власти Ханты-Мансийска рассчитывали пополнить городскую казну на 16,7 млрд руб., потратить — 17 млрд руб.

Василий Алексеев