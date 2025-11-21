Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Тюменскую птицефабрику «Боровская» исключат из плана приватизации

Департамент имущественных отношений Тюменской области планирует исключить акции АО «Птицефабрика Боровская» из плана приватизации на 2025 год, сообщается в пояснительной записке к проекту постановления регионального правительства. «в связи с отсутствием потенциального интереса к приобретению указанных акций»,— говорится в документе.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Напомним, в октябре правительство Тюменской области выставило на аукцион весь пакет акций птицефабрики (99,91%), чтобы обеспечить дополнительный объем поступлений доходов в областной бюджет. Но на торги не было подано ни одной заявки. В пояснительной записке к проекту указано, что аукцион признан несостоявшимся, а продажа акций иными способами приватизации нецелесообразна для бюджета Тюменской области.

АО «Птицефабрика "Боровская" им. А. А. Созонова», основанная в 1994 году, является крупнейшим птицеводческим комплексом по производству яиц и мяса в России. Компания поставляет продукцию в Западную и Восточную Сибирь, Урал и Центральную Россию. С 2013 года ее возглавляет Евгений Несват. В 2024 году выручка птицефабрики достигла 7 млрд руб., что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом. По объему выручки компания занимает первое место в Тюменской области и 75-е место в России среди предприятий отрасли.

Полина Бабинцева

