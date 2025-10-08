На аукцион по продаже тюменской птицефабрики «Боровская» никто не заявился

Аукцион по продаже 99,91% акций АО «Птицефабрика "Боровская"» не состоялся — на торги не было подано ни одной заявки, следует из информации на портале ГИС «Торги».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Аукцион был назначен на 9 октября. Начальная цена лота составляла 10,756 млрд руб.

«Причина признания торгов несостоявшимися: не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником»,— говорится в сообщении.

По данным портала 72.ру правительство Тюменской области выставило на торги весь пакет акций птицефабрики (99,91%), чтобы обеспечить дополнительный объем поступлений доходов в областной бюджет.

АО «Птицефабрика "Боровская" им. А. А. Созонова», основанная в 1994 году, является крупнейшим птицеводческим комплексом по производству яйца в России. Компания поставляет продукцию в Западную и Восточную Сибирь, Урал и Центральную Россию. С 2013 года ее возглавляет Евгений Несват. В 2024 году выручка птицефабрики достигла 7 млрд руб., что на 23% больше по сравнению с предыдущим годом. По объему выручки компания занимает первое место в Тюменской области и 75-е место в России среди предприятий отрасли.

Полина Бабинцева