Участок в федеральной собственности в Курске застроит местный «Каскад+»

Договор на многоэтажную застройку участка, находящегося в федеральной собственности, на улице 2-я Агрегатная в Курске будет заключен с местным ООО СЗ «Каскад+». Компания единственная подала заявку на участие в аукционе, и она была принята комиссией. Сам аукцион при этом признали несостоявшимся. Это следует из аукционной документации.

Участок на 2-ой Агрегатной в Курске

Фото: «Дом. РФ» Участок на 2-ой Агрегатной в Курске

Фото: «Дом. РФ»

Начальная цена лота составляла 26,7 млн руб. Шаг аукциона — 267 тыс. руб. Площадь реализуемого участка — 0,43 га. Он расположен в 9,8 км от здания правительства региона. По словам продавца, вокруг объекта уже построены многоэтажные жилые дома. До ближайших остановок общественного транспорта — 250 и 350 м.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Каскад+» зарегистрировано в Курске в 2015 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор и соучредитель — Владислав Баточко, ему принадлежит 40% долей. Еще 60% — у Владимира Шумакова. В 2024 году выручка общества составила 907 млн руб., чистая прибыль — 324 млн руб.

Две недели назад стало известно, что в Липецке выставили на продажу земельный участок со столовой за 20,9 млн руб.

Егор Якимов