Крымчанку приговорили к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Украины

Жительницу Нижнегорского района Крыма 1988 года рождения приговорили к 15 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

По информации российской спецслужбы, летом 2023 года женщина написала администратору украинского Telegram-канала, созданного и координируемого Главным управлением разведки Минобороны Украины. Она предложила помощь в сборе сведений о деятельности российских военных. Крымчанка передала украинской стороне адреса и координаты военных объектов, в том числе полевого склада горюче-смазочных материалов одной из войсковых частей.

Позже ее задержали сотрудники ФСБ, возбудив уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Верховный суд Крыма признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на 15 лет в колонии общего режима, с ограничением свободы еще на полтора года.

Ранее в Крыму задержали жительницу Волгоградской области, которая принесла на контрольно-пропускной пункт здания ФСБ в Симферополе православную икону с СВУ мощностью 1 кг тротила. По замыслу организаторов теракта, заявили в ФСБ, женщине была отведена роль камикадзе.

Александр Дремлюгин, Симферополь