Евгения Медведева проведет автограф-сессию на этапе Гран-при России в Омске

Омск примет пятый, заключительный этап Гран-при России по фигурному катанию. Турнир «Сердце Сибири» пройдет с 22 по 23 ноября на «G-Drive Арене».

Болельщиков будет ждать зона благотворительной программы ДоброFON «Стихии фигурного катания», где будет организована экспозиция, посвященная истории женского одиночного катания. «Каждый зритель сможет зарядиться невероятным настроением и поучаствовать в благотворительности»,— говорится в релизе организаторов. Отмечается, что ДоброFON направит 500 тыс. рублей в омский благотворительный фонд «Радуга».

Амбассадорами проекта выступят двукратная чемпионка мира и Европы, обладательница двух серебряных наград Олимпиады-2018 Евгения Медведева и бронзовый призер Универсиады-2019 Станислава Константинова. Мероприятия с их участием пройдут в экспоцентре «G-Drive Арены». Автограф-сессия Станиславы Константиновой запланирована на 22 ноября и начнется в 15:15. На следующий день болельщики смогут встретиться с Евгенией Медведевой. Ее автограф-сессия начнется в 13:15.

В Омске выступит Петр Гуменник, который в сентябре завоевал квоту для участия в Олимпийских игах 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На прошлом этапе Гран-при России он занял третье место, уступив Марку Кондратюку и Евгению Семененко.

Ранее этапы Гран-при России состоялись в Магнитогорске, Красноярске, Казани и Москве. Финал турнира пройдет в Челябинске в начале марта 2026 года.

Арнольд Кабанов