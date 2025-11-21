Продажи дубайского шоколада в России сократились в несколько раз

В России наблюдается резкое снижение интереса к дубайскому шоколаду. Осенью продажи сократились в несколько раз, несмотря на снижение стоимости на 70%. Это связано с исчерпанием эффекта новизны и снижением качества продукции у некоторых производителей.

По данным маркетплейса Flowwow, в октябре 2025 года продажи дубайского шоколада сократились в шесть раз по сравнению с прошлым годом. «Платформа ОФД» также отмечает снижение спроса на эту продукцию в сентябре-октябре на 2,7% год к году. В «Ленте» фиксируют постепенное сокращение интереса к десерту.

Эксперты связывают падение спроса с отсутствием стандартов производства, что привело к появлению на рынке бюджетных вариантов с низким содержанием фисташек и катаифи. Медианная стоимость плитки дубайского шоколада в сентябре-октябре 2025 года составила 796 руб., снизившись на 70% год к году. Аналитики Wildberries отметили снижение среднего чека на 40%. Ожидается, что в ближайший год ассортимент дубайского шоколада в рознице сократится.

