Французский оператор CMA CGM возобновил поставки в Россию спустя три года

Французский контейнерный оператор CMA CGM возобновил поставки некоторых грузов в Россию. Речь идет, в частности, о продуктах питания, в том числе цитрусовых и кофе. Компания приостановила работу в России в 2022 году.

«Эта деятельность весьма ограничена и осуществляется строго в соответствии с действующим режимом санкций»,— следует из сообщения компании (цитата по Reuters). Решение о возобновлении поставок связано со «спросом со стороны определенных клиентов».

CMA CGM входит в тройку крупнейших в мире компаний, осуществляющих контейнерные перевозки. Изначально CMA CGM должна была доставить груз в Санкт-Петербург 17 ноября, однако контейнеровоз проследовал другим маршрутом. Он пришел в Таллин, после из него в финскую Котку и, не заходя в Петербург, ушел в немецкий Бремерхафен.

