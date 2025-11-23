Доктор ex machina

Сервис «СберЗдоровье» обнаружил заметный рост спроса на расшифровку медицинских анализов с помощью ИИ-помощника. Пользователи мобильного приложения компании все чаще ожидают от нейросети не просто интерпретации показателей, а конкретного плана дальнейших действий, включая рекомендации по лечению. Опрошенные “Ъ” медицинские эксперты считают это опасной тенденцией и предупреждают, что ИИ оперирует усредненными данными без учета индивидуальных особенностей конкретного пациента. Слепое следование советам нейросети может навредить здоровью.

Компания «СберЗдоровье» в своем исследовании сообщила о растущем среди россиян спросе на функцию расшифровки результатов лабораторных анализов через AI-помощника в мобильном приложении компании. С мая по октябрь 2025 года количество запросов на пояснение результатов выросло более чем в восемь раз. Число пользователей, обратившихся к AI-помощнику за составлением плана дальнейших действий, за этот же период возросло с 4% до 41%.

Чаще всего пользователи просят нейросеть интерпретировать:

результаты анализов на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4, АТ-ТПО),

показатели обмена железа и ОАК (ферритин, гемоглобин, железо),

липидный профиль / холестерин (холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды),

витамины (витамин D, витамин B12),

показатели функции печени (АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин).

ИИ сокращает путь пациента к выздоровлению, уверен управляющий директор «СберЗдоровья» Иван Виноградов. «Увеличение спроса обусловлено удобством и скоростью получения необходимой информации, связанной со здоровьем,— говорит он.— Сервис расшифровки анализов с помощью искусственного интеллекта помогает пациентам быстро получить предварительную оценку состояния здоровья еще до консультации с врачом».

То, что пациенты стали назначать себе лечение, расшифровывать анализы с помощью ИИ, вызывает серьезную озабоченность у медицинского сообщества, говорит основатель сети Grand Clinic Ольга Шуппо.

Главная опасность, отмечает она, заключается в том, что алгоритмы нейросетей опираются на референсные значения, которые могут быть усредненными и не учитывать индивидуальные особенности пациента, его анамнез и клиническую картину.

«Это опасный путь, который может привести к хронизации заболеваний, возникновению новых (на фоне назначений ИИ) и в целом усугублению здоровья населения»,— предупреждает госпожа Шуппо. Дерматолог, совладелец сети клиник доктора Омарова Зарема Омарова понимает причины популярности ИИ-сервисов: они помогают пациентам структурировать информацию и снизить тревожность. При этом эксперт обращает внимание, что без контекста — данных о возрасте, жалобах и истории болезни — цифры в анализах ничего не значат.

Технологии, интерпретирующие анализы, уже несколько лет используются в клиниках, но они лишь дополняют работу специалиста, уточняет заведующий диагностическим отделением АО «Медицина» Максим Терский. «Настоящее знание — это не набор данных, которыми оперирует ИИ, а клиническое мышление, без которого нельзя судить о результатах проведенной диагностики»,— подчеркивает эксперт. Реальное проникновение искусственного интеллекта в клиники пока невелико: по данным опроса профессионального сервиса «Справочник врача» (см. “Ъ” от 28 октября), 58% врачей ответили, что в их медорганизациях ИИ вообще не применяется. Только 11,1% респондентов сообщили, что в их клиниках уже используются интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений.

Эндокринолог-диетолог, научный сотрудник отдела научно-стратегического развития первичной медико-санитарной помощи НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Евгения Грицаева говорит, что без «клинического контекста» даже небольшое отклонение анализов может быть истолковано неверно.

Например, слегка повышенный ТТГ можно ошибочно принять за гипотиреоз и начать ненужную терапию, которая приведет к осложнениям.

А рекомендация ИИ принимать высокие дозы витамина D при его низком уровне может быть опасна для сердца и почек.

Обратная ситуация, по ее словам, когда ИИ недооценивает незначительные отклонения и у пациента пропускает серьезное заболевание.

Эксперты, впрочем, не исключают, что у ИИ может быть и конструктивная роль. Если пациент готов слышать врача, то предварительная работа с ИИ повышает его вовлеченность в процесс лечения, говорит Максим Терский. Зарема Омарова также видит в этом инструмент для подготовки к визиту в клинику, чтобы лучше сформулировать свои вопросы.

Руководитель качества нейросети Алисы AI Никита Рыжиков рассказал “Ъ”, что сервис по запросу пользователей может давать общие медицинские рекомендации, в том числе на основе загруженных документов. «Однако в таких ответах обычно добавляется однозначный дисклеймер: поставить точный диагноз и назначить лечение может только квалифицированный врач,— подчеркивает он.— Мы придерживаемся принципа, что ИИ не должен навредить пользователю. Нейросети не могут гарантировать стопроцентную точность медицинских рекомендаций. ИИ должен дополнять, а не заменять профессиональную медицинскую помощь».

Наталья Костарнова, Иван Буранов