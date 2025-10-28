ИИсцелись сам

Более половины российских врачей готовы доверять рекомендациям ИИ при постановке диагнозов и выборе способа лечения, однако лишь 7,2% хотели бы оказаться в такой ситуации на месте пациента. Такие данные показал опрос «Справочника врача». В медицинском сообществе ждут четкого разъяснения, будет ли врач нести ответственность за последствия советов ИИ. В столичном департаменте здравоохранения на этот вопрос дают однозначный ответ: ИИ лишь инструмент в руках медика.

Эксперты мобильного приложения «Справочник врача» попросили медработников оценить эффективность искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении.

Приложение от компании «Медицинские информационные решения» появилось в 2013 году, сейчас в нем зарегистрировано более 465 тыс. врачей из России и более 1 млн медработников из РФ и стран СНГ. В опросе на тему новых технологий приняли участие 1,5 тыс. медиков.

Более половины опрошенных (56,1%) заявили, что готовы доверять рекомендациям автоматизированных систем на основе ИИ. Однако скептиков почти столько же: 43,9% не готовы положиться на советы «цифрового врача».

Главные надежды, которые врачи связывают с внедрением ИИ,— сокращение времени на принятие решений (69%) и повышение точности диагностики (45,2%) .

. Ситуацию, когда врач может предпочесть диагностику с помощью ИИ своей собственной, считают возможной 60% респондентов.

считают возможной 60% респондентов. Главные условия для этого — доказанное превосходство ИИ в точности диагнозов (30,9%) или неуверенность врача в актуальности своих знаний (29,7%).

или В случае расхождения диагнозов врача и ИИ большинство (63,8%) выступает за привлечение третьего, человеческого мнения.

Но реальное проникновение искусственного интеллекта в клиники пока невелико: 58% врачей ответили, что в их медорганизациях ИИ никак не применяется. Только 11,1% респондентов сообщили, что у них уже используются интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений, а 8,2% столкнулись с чат-ботами.

Интересно, что врачи проявляют поразительное единодушие по вопросу ИИ, когда примеряют на себя роль пациента. Только 7,2% респондентов готовы доверить свое здоровье исключительно ИИ, а 92,8% уверены, что в лечении обязательно должен участвовать живой врач. Возможно, поэтому 85,9% врачей не боятся конкуренции с ИИ в обозримом будущем. Также для врачей важен вопрос ответственности за решения, предложенные ИИ. Большинство (60,2%) считает, что юридическую ответственность должен нести регулятор, аккредитующий такие системы. И лишь 13,5% возложили бы ее на лечащего врача.

Сейчас ИИ используют для анализа снимков легких, результатов маммографии, для разработки лекарств и средств реабилитации, говорит терапевт, основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов.

Есть приложения анализа снимков — для определения меланомы кожи, ретинобластомы, некоторых орфанных болезней. Есть и чат-боты для пациентов. «Прогнозы оптимистичные: ИИ в ближайшее время не заменит врача, но может оказать значительное подспорье в оптимизации работы,— говорит господин Хоманов.— Есть важная проблема — юридическая база использовании ИИ в медицине. Должно быть четко обозначено, кто несет ответственность за результаты диагностики и лечения, которые дает ИИ».

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили “Ъ”, что проводили собственный опрос — об отношении врачей к генеративному ИИ. В рамках исследования были опрошены 592 медицинских сотрудника, из них 67% — врачи терапевтических специальностей, 28% — хирурги, 8% — заведующие отделением. Как оказалось, 85% врачей признают полезность ИИ для анализа больших данных, лучевой диагностики и оптимизации рутинных задач. «ИИ рассматривается московскими медиками как инструмент-помощник, а не замена врачу»,— считают в департаменте.

С 2020 года в столице реализуется проект по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику; в рамках этого проекта более 60 ИИ-сервисов за 2025 год обработали свыше 2 млн исследований. В маммографии алгоритм полностью готовит описание по шкале BI-RADS, сокращая время подготовки заключения, сообщили в депздраве — за пять лет проанализировано более 3 млн маммограмм. Во всех взрослых поликлиниках работает система поддержки врачебных решений, которая помогла поставить более 19 млн диагнозов. А с лета 2025 года ИИ-суммаризация подготовила уже почти 10 млн кратких сводок из медкарт пациентов.

При этом у депздрава нет сомнений, что именно врач должен нести окончательную ответственность за последствия применения рекомендаций искусственного интеллекта. «ИИ — это инструмент поддержки принятия решений, а не автономная система. В клиническое применение допускается ПО, зарегистрированное как медицинское изделие, то есть успешно прошедшее клинические и технические испытания. В случае выявления существенных дефектов в работе медицинского изделия Росздравнадзор может отозвать лицензию на данный медицинский ИИ»,— указывают в департаменте.

