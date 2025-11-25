Белгородская область планирует сократить расходы на «национальную оборону»

«Ъ-Черноземье» изучил проект бюджета Белгородской области на 2026 год, рассматриваемый пока в «нулевом» чтении региональным заксобранием. При постатейном сравнении с главным финансовым документом региона на текущий год заметно, что серьезные сокращения в 2026-м могут затронуть статьи социальной политики (–40%) и образования (–20%), при этом рост покажут траты на обслуживание госдолга и межбюджетные трансферы (+90% и +78%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Белгородская областная Дума

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Белгородская областная Дума

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее любопытно выглядит 12-кратное сокращение расходов на национальную оборону: с 866,4 млн руб. в 2025-м этот раздел может сократиться до 70,3 млн руб. в 2026-м. В проекте будущего бюджета нет графы «другие вопросы в области национальной обороны», на которую в этом году закладывали 816,8 млн руб.

Одновременно наибольший прирост в проекте белгородского бюджета на следующий год показал раздел национальной экономики (+30%).

Параметры бюджета Белгородской области на 2026 год в целом предполагают уменьшение расходов при прежнем уровне дефицита, который может достигнуть 13,5 млрд руб. (13,8 млрд в 2025-м). Пока ожидается, что доходная часть в 2026-м составит 160,3 млрд руб. Это наименьший показатель за последние три года. В 2023-м, согласно отчету об исполнении, доходы равнялись 168,3 млрд, в 2024-м — 165,5 млрд, в действующем бюджете прогнозируются 170,4 млрд руб. Расходы до этого росли три года подряд: со 170,2 млрд руб. в 2023-м до 175,8 млрд в 2024-м и 184,2 млрд в прогнозе на 2025-й. Но в 2026-м они должны сократиться до 173,8 млрд руб.

Проектные значения на следующее двухлетие тоже уступают актуальным показателям 2025-го. В 2027-м доходы составят 174,7 млрд руб., расходы — 180,4 млрд руб. В 2028-м — 172,6 млрд и 169,4 млрд руб.

Подробнее о ситуации с бюджетами регионов — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников, Сергей Толмачев