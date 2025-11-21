В работе Cloudflare вновь зафиксированы сбои

В работе американской Cloudflare, услугами которой пользуются многие интернет-ресурсы, наблюдаются сбои, следует из данных Downdetector, отслеживающего нарушения в работе сайтов. Услугами Cloudflare, в частности, пользуется соцсеть X — она сейчас тоже работает с перебоями.

Жалобы на работу Cloudflare начали поступать в 15:21 мск, и достигли пика в 18:51 мск — 724 сообщений на эту минуту. Чаще всего пользователи жалуются на потерю связи с сервером (58%); у остальных не открываются сайты (34%) и домены (8%).

18 ноября в работе Cloudflare случился сбой, который длился около пяти часов. Этот сбой привел к проблемам в работе многих крупных интернет-сервисов, в том числе соцсети X. Причиной сбой тогда стала ошибка в файле конфигурации системы защиты от ботов.

Cloudflare — американская компания, основанная в 2009 году. Она предоставляет услуги CDN (сетевой инфраструктуры, обеспечивающей быструю доставку информации), защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS. Первый в России сервер Cloudflare был открыт в 2016 году.