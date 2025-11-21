Пользователи X сообщили о сбоях в работе соцсети

Пользователи социальной сети X (ранее Twitter) по всему миру столкнулись с масштабным сбоем в работе платформы. О проблемах с доступом к сервису свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего нарушения в работе интернет-ресурсов.

Сбой начался сегодня около 18:20 по московскому времени. Наибольшее число жалоб — более 8 тыс. — поступило из США. Сообщения о неполадках также приходят из Канады, стран Европы (Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды), Латинской Америки (Бразилия, Мексика, Аргентина) и Японии.

Пользователи сообщают о проблемах в работе как веб-версии, так и мобильного приложения X. Основные трудности связаны с подключением к серверам, загрузкой новостной ленты и входом в учетные записи. На момент публикации новости заявлений от представителей компании X не поступало. Причины сбоя неизвестны.