Литва прекратила транзит грузов ЛУКОЙЛа в Калининград

Литва с 21 ноября остановила транзит грузов ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) и его дочерних компаний в Калининград. Это связано с санкциями США и Великобритании против России. Об этом сообщила пресс-служба «Железных дорог Литвы».

«Соблюдение рекомендуемых санкций США и Великобритании — это последовательный шаг, способствующий контролю и устойчивости бизнес-рисков»,— отметил глава железнодорожной компании Эгидиюс Лазаускас. Литва прекратила принимать заявки на транзит грузов 31 октября, следует из заявления.

США и Британия ввели санкции против ЛУКОЙЛа в октябре. 14 ноября компания сообщила, что ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями.

Подробнее о санкциях против ЛУКОЙЛа — в материале «Ъ» «Нефть повисла в воздухе».