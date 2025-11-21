Партия «Зеленые» хочет принять участие во всех региональных кампаниях 2026 года

Российская экологическая партия (РЭП) «Зеленые» рассчитывает принять участие во всех избирательных кампаниях в региональные заксобрания в 2026 году. Об этом рассказала «Ъ» сопредседатель партии и глава ее московского отделения Александра Кудзагова на заседании дискуссионного клуба «Зеленых».

«39 кампаний в региональные парламенты, — объявила планы партии госпожа Кудзагова. — Большая цель, но и регионы сейчас уже сильнее. И мы видим, что ежемесячные сквозные акции "Зеленых" собирают огромное количество людей». В качестве примера такой акции сопредседатель партии назвала усилия активистов по инспектированию контейнерных площадок в 30 регионах России на соблюдение правил о раздельном сборе мусора.

Сторонников партии Александра Кудзагова описала как людей «экспертных», видящих, что «Зеленые» — это не «какой-то слепок» с «зеленых» из Европы.

Политтехнолог и член федерального совета «Зеленых» Андрей Новиков сообщил «Ъ», что партия рассчитывает подтвердить членство в парламенте Красноярского края. Большие надежды экологи возлагают на Нижегородское и Свердловское отделения. По словам господина Новикова, «Зеленые» идут «дорогой малых побед» и набор 3% по спискам, которые позволят впоследствии баллотироваться на муниципальные выборы без сбора подписей, — это тоже успех.

По словам политтехнолога, сильные активы у «Зеленых» имеются также в Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тверской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае.

Александра Кудзагова рассказала, что партии удалось обкатать свои силы в избирательной кампании 2025 года, которая принесла «Зеленым» шесть кресел муниципальных депутатов в Ивановской и Рязанской областях, а также в Краснодарском крае. Всего в рядах экологов около 100 мундепов. Больше всего, около 30 — в Башкирии, где «население понимает, что бывает, когда в регионе нет "зеленого" политика».

