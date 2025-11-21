«Белогорье» победило «Оренбуржье» на выезде в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» обыграл «Оренбуржье» в восьмом туре Суперлиги. Матч прошел в Оренбурге 21 ноября и завершился со счетом 3:1 (37:39, 25:23, 24:26, 26:28).

Фото: Роман Кручинин, Коммерсантъ

По итогам встречи «Белогорье» вышло на пятую строчку турнирной таблицы с 16 очками. «Оренбуржье» оказалось на десятом месте с девятью очками. Первое место сейчас у новосибирского «Локомотива» (21 очко). Следующая игра у «Белогорья» состоится с «Факел Ямал», занимающим 12-ю строчку в таблице, в Новом Уренгое 25 ноября. Матч начнется в 16:30.

В предыдущем туре белгородцы уступили одному из лидеров чемпионата — «Зенит-Казань». Встреча на домашней арене белгородцев в Туле длилась пять сетов и закончилась со счетом 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:16, 10:15).

Егор Якимов