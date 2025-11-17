«Белогорье» уступило одному из лидеров чемпионата в матче Суперлиги

В седьмом туре Суперлиги белгородский волейбольный клуб «Белогорье» уступил одному из лидеров чемпионата — «Зенит-Казань». Встреча на домашней арене белгородцев в Туле длилась пять сетов и закончилась со счетом 2:3 (21:25, 25:21, 19:25, 25:16, 10:15).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото с матча ВК «Белогорье» и ВК «Зенит-Казань» в седьмом туре Суперлиги

Фото: ВК «Белогорье» Фото с матча ВК «Белогорье» и ВК «Зенит-Казань» в седьмом туре Суперлиги

Фото: ВК «Белогорье»

Самыми результативными игроками «Белогорья» стали Иван Подребинкин, который принес команде 20 очков, Иван Яковлев (14) и капитан Павел Тетюхин (12). У соперников отличились Дмитрий Волков (18 очков), Михаил Лабинский (14) и Дражен Лубурич (13).

Старший тренер «Белогорья» Игорь Колодинский отметил, что во всех проигранных партиях его подопечным не хватило внимания и качества на приеме. «В волейбол мы играли на равных. Когда мы держали прием и не было чисто проигранных мячей, нам удавалось навязать свою игру. Само собой, у них больше мастеровитых игроков, и нам в данный момент чуть-чуть не хватает скамейки. Но работаем с тем, что имеем, и у нас это неплохо получается»,— сказал господин Колодинский.

Главный тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов назвал белгородский клуб командой, которая защищается лучше всех в Суперлиге. «По качеству с нашей стороны это не самый лучший матч. Волнами шел: первая партия хорошая, вторую провалили, третья была нейтральной, но не с самыми лучшими показателями, про четвертую вообще говорить не о чем, пятая была хорошей, да. Это самое приятное, что в самый важный момент было хорошо. Будем отталкиваться от позитива»,— добавил наставник казанского клуба.

По итогам встречи «Зенит-Казань» расположился на второй строчке турнирной таблицы с 20 очками, а «Белогорье» — на шестой с 13. Первое место сейчас у новосибирского «Локомотива» (21 очко). В восьмом туре белгородцы сыграют на выезде с «Оренбуржьем», занимающим девятую строчку с девятью очками. Встреча запланирована на 16:00 21 ноября в Оренбурге.

В конце октября «Белогорье» покинул главный тренер Георге Крецу. Его место в статусе и. о. занял Сергей Баранов, который работает в тренерском штабе команды с 2022 года.

Алина Морозова