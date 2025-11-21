Трамп: Украина теряет территории

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина теряет территории. По его словам, Киев «очень скоро потеряет» части Донбасса, которые остаются под контролем ВСУ.

«Мы участвуем в этом (процессе урегулирования конфликта.— "Ъ") ради одной вещи, мы хотим, чтобы убийства прекратились»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News. Он назвал 27 ноября крайним сроком для подписания мирного плана по Украине.

21 ноября Axios опубликовало план Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Документ состоит из 28 пунктов. Среди них — признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, сокращение численности украинской армии до 600 тыс. человек и отказ НАТО от размещения войск на Украине.

