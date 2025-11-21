Геннадий Головкин будет избран президентом World Boxing

Геннадий Головкин возглавит World Boxing (WB) — организацию, управляющую боксом на международном уровне. Казахстанец оказался единственным кандидатом, прошедшим проверку Независимой комиссии.

23 ноября в Риме состоится конгресс WB, на котором Геннадий Головкин путем аккламации будет избран президентом организации. На этом посту он сменит голландца Бориса ван дер Ворста. В рамках конгресса пройдут выборы вице-президента WB и двух членов исполнительного совета.

На должность президента WB также претендовал Мариолис Харилаос, который с 2021 по 2025 год руководил греческой федерацией бокса. Отмечается, что кандидат не прошел проверку комиссии, которая состоит из трех независимых международных экспертов и осуществляет свою деятельность при поддержке организации Sport Resolutions.

Геннадию Головкину 43 года. Он является серебряным призером Олимпиады (2004) и победителем чемпионата мира (2003). На его счету 42 победы, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге. На протяжении карьеры казахстанец владел поясами Всемирной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). С 2024 года Головкин возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана.

Организация World Boxing была создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев. В 2019 году IBA была лишена права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования из-за финансового и управленческого кризиса.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) наделил WB полномочиями проводить соревнования по боксу на Олимпиаде-2028. В структуру организации входят 136 национальных ассоциаций.

Таисия Орлова