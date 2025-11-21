ЛУКОЙЛ распустил наблюдательный совет зарубежных структур

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) распустила наблюдательный совет международного бизнеса — Lukoil International GmbH. В него входили главный исполнительный директор ЛУКОЙЛа Сергей Кочкуров, а также топ-менеджеры Евгений Хавкин и Геннадий Федотов. Структурами будет руководить управляющий директор компании Александр Матыцын.

Решение было принято 28 октября и опубликовано 21 ноября в австрийском реестре юрлиц, передает Bloomberg.

22 октября США ввели санкции против ЛУКОЙЛа. 14 ноября компания сообщила, что ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями. По информации Bloomberg, в числе претендентов на покупку — нефтяные компании Exxon Mobil и Abu Dhabi National Oil Company, энергетическая компания Chevron, а также американский инвестиционный фонд Carlyle.

Подробнее о санкциях против ЛУКОЙЛа — в материале «Ъ» «Нефть повисла в воздухе».