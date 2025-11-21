Умер призер Олимпиады 1972 года по футболу Юрий Елисеев

В возрасте 76 лет ушел из жизни бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года в составе сборной СССР Юрий Елисеев. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Причины смерти не уточняются.

Юрий Елисеев отыграл восемь сезонов за «Зарю» из Ворошиловграда (ныне — Луганск) в высшей лиге чемпионата СССР. В 1972 году он стал чемпионом страны. На Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене года спортсмен провел три матча и забил один мяч.

В качестве игрока Юрий Елисеев также представлял свердловский «Шахтер» и куйбышевские «Крылья Советов», затем играл за клубы чемпионата ГДР «Мотор» и «Шталь». После окончания карьеры он входил в тренерский штаб «Зари», а с 2000 по 2002 год был главным тренером команды. Позже получил звание почетного гражданина Луганска.

