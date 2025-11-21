Петербургская биржа ожидает роста рентабельности продаж бензина на АЗС к зиме

Петербургская биржа ожидает восстановления рентабельности продаж бензина на АЗС, рассказали “Ъ” в пресс-службе биржи. Владельцы АЗС сейчас получают топливо по экономически выгодной цене и стремятся сохранить текущую ценовую динамику. Однако, несмотря на улучшение показателей розничной торговли, участники торгов остаются осторожными и рассчитывают на дальнейшее снижение оптовых цен.

«В осенне-зимний период, когда спрос традиционно снижается, рентабельность АЗС обычно выше, в том числе за счет более низких биржевых цен»,— пояснили на бирже.

Рентабельность продаж бензина АИ-92 на АЗС Московского региона к 18 ноября вышла в плюс впервые с начала лета за счет снижения биржевых цен. При этом участники рынка указывают на сохраняющиеся проблемы с поставками топлива, которые не позволяют операторам в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой.

Ольга Семеновых