Бензин вышел в плюс

Расчетная рентабельность реализации продаж АИ-92 на АЗС в Московском регионе вышла в плюс впервые с начала лета за счет снижения биржевых цен. В то же время дальневосточные сети работают в глубоком минусе. Участники рынка указывают на сохраняющиеся проблемы с поставками топлива, которые не позволяют АЗС в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой.

Рентабельность продаж бензина АИ-92 на АЗС Московского региона к 18 ноября выросла до 0,2 руб. за литр против минус 0,5 руб. в октябре и минус 0,4 руб. в сентябре. Значение стало положительным впервые с лета. Это следует из материалов к заседанию Биржевого комитета ФАС о ситуации на рынках нефти и нефтепродуктов, которые приводятся в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Рентабельность продаж АИ-95 на АЗС в регионе пока остается отрицательной — минус 0,7%, или минус 0,48 руб. за литр.

Показатель рассчитан как разница между средней розничной ценой бензина и регионального биржевого индекса, включая расходы АЗС.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что в случае с маркой АИ-92 предложение достаточное, что отражается на оптовой цене и позволяет, при частично регулируемой рознице, работать с прибылью. А оптовая цена АИ-95 существенно выше из-за повышенного спроса и сниженного предложения в условиях ремонтов на НПЗ.

По словам аналитика, спрос на высокооктановый бензин на АЗС, особенно в европейской части страны, устойчиво растет в связи с обновлением парка автомобилей.

Купить бензин на большинстве базисов Центральной России по-прежнему сложно, говорит управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко. Но, по его словам, основная проблема — систематические нарушения сроков отгрузки топлива с нефтебаз, а также случаи невыполнения поставщиками своих обязательств. Все это приводит к дефициту топлива на АЗС, а поступающий товар реализуется по завышенным ценам, добавляет господин Дьяченко.

Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша говорит, что текущие биржевые котировки обеспечивают рентабельность розничным операторам. Но, отмечает он, АЗС сейчас продают топливо, закупленное в сентябре по пиковым ценам. Товар, приобретенный по более низким ноябрьским котировкам, поступит на АЗС только в декабре, добавляет господин Аркуша.

В целом по России в ноябре средняя рентабельность по АИ-95 находилась вблизи безубыточного уровня и составляла 0,06 руб. за литр, а по АИ-92 была минус 0,98 руб. за литр, следует из подсчетов аналитической компании «ОМТ-Консалт».

По данным аналитиков, в текущем месяце наибольшая средняя маржа продаж АИ-95 отмечалась в Туве (9,5 руб. за литр), Ханты-Мансийском автономном округе (8,52 руб. за литр) и Москве (6,16 руб. за литр). По АИ-92 максимальные значения фиксировались в Ярославской области (6,05 руб. за литр), Кабардино-Балкарии (5,71 руб. за литр) и Республике Алтай (5,49 руб. за литр). В противоположность этому — Сахалинская область, Камчатский и Приморский края, где средняя маржа в ноябре была в диапазоне от минус 21 руб. до минус 24 руб. за литр по разным маркам бензина, отмечают аналитики.

На Петербургской бирже цены АИ-92 по индексу европейской части России резко снизились в конце октября, 20 ноября котировки выросли на 0,07%, до 60,29 тыс. руб. за тонну. Это на 18,7% меньше, чем на 24 октября, когда АИ-92 торговался дороже 74 тыс. руб. за тонну. АИ-95 с 27 октября подешевел на 10,4%, 20 ноября эта марка стоила 71,36 тыс. руб. за тонну, что на 0,79% больше, чем днем ранее.

Старший аналитик компании «Эйлер» Андрей Полищук ожидает восстановления рентабельности продаж нефтепродуктов на АЗС за счет снижения оптовых цен. В рознице, добавляет он, цены продолжат расти темпами, сопоставимыми с инфляцией. Руководитель центра по российским акциям БКС Кирилл Бахтин также прогнозирует продолжение роста средней маржи, отмечая, что если за ориентир принять конец мая, то есть начало высокого сезона, то потенциал для снижения биржевых котировок остается существенным.

