США рассчитывают на подписание мирного соглашения по Украине до конца года

Администрация президента США Дональда Трампа ожидает, что Россия и Украина смогут согласовать мирную сделку до конца текущего года. Об этом сообщил CNN со ссылкой на осведомленные источники.

«Некоторые американские чиновники говорят, что администрация хочет, чтобы Россия и Украина согласовали сделку к концу этого года», — утверждается в публикации.

После заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа господин Трамп сконцентрировался на возобновлении переговоров по Украине. По данным источников CNN, США могут привлечь иностранных посредников, которые участвовали в урегулировании конфликта между Израилем и движением ХАМАС.