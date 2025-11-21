Белоруссия вместе с Польшей разыскивают совершивших диверсию граждан Украины

Белоруссия совместно с Польшей ищет двух украинцев, обвиняемых в подрыве железной дороги в Польше. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИДа. Ведомство подтвердило факт въезда злоумышленников на территорию республики.

Если разыскиваемых лиц обнаружат на территории Белоруссии, их задержат. Затем, в соответствии с законодательством и с учетом всех обстоятельств, будет рассмотрен вопрос об их экстрадиции в Польшу.

19 ноября польская прокуратура предъявила обвинение двум гражданам Украины во взрыве железнодорожных путей вблизи польского города Жичин. Взрывное устройство сдетонировало на участке железной дороги Варшава-Люблин, по которой доставляется оружие на Украину. По словам премьера Дональда Туска, после инцидента «сотрудничающие с российскими спецслужбами» украинцы скрылись на территории Белоруссии.