В Ярославской области в октябре увеличилась годовая инфляция

В Ярославской области в октябре 2025 года годовая инфляция увеличилась и составила 8,49% после 8,15% месяцем ранее. В целом по стране — 7,71%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

По данным Росстата, цены в октябре выросли на 0,06% к сентябрю. В октябре подешевели услуги, но подорожали продукты питания и непродовольственные товары.

Больше всего подорожали яйца и лимоны, а подешевел сахар. Среди непродовольственных товаров цены выросли на моторное топливо и медицинские товары, а снизились — на средства связи. В сфере услуг заметнее всего подорожали медицинские и бытовые, а подешевел зарубежный туризм.

«С исключением сезонности цены в октябре выросли меньше, чем в сентябре. В основном это связано со снижением стоимости услуг, чувствительных к обменному курсу рубля, вследствие некоторого его укрепления. Но цены все еще быстро растут»,— пояснили в отделении.

Алла Чижова