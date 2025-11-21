WP: план США по Украине сначала подпишут Зеленский и Трамп

План США по урегулированию российско-украинского конфликта сначала должны подписать президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Затем документ будет представлен России. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации собеседников газеты, план из 28 пунктов представил Владимиру Зеленскому министр армии США Дэниел Дрисколл. Документ подготовили спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Американская сторона ожидает, что Владимир Зеленский подпишет план до 27 ноября. При этом, по информации издания, главы стран ЕС планируют встретиться 22 ноября на саммите G20 в Йоханнесбурге, чтобы подготовить свою версию плана.

США пригрозили Украине прекращением помощи в случае отказа подписать план к 27 ноября. Однако это произойдет не раньше, чем через две недели, сообщил источник WP.

По информации Axios, план США предполагает в том числе признание Крыма, Донецкой и Луганской областей де-факто российскими, сокращение численности украинской армии до 600 тыс. человек и отказ НАТО от размещения войск на Украине.

Полный текст «плана Трампа» — в подборке «Ъ».