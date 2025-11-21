Выборы главы Ижевска пройдут 27 ноября

Выборы главы Ижевска состоятся на внеочередной третьей сессии гордумы 27 ноября, следует из постановления председателя муниципального парламента. Оно опубликовано на сайте горадминистрации. В повестке только один вопрос — избрание мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Претенденты на пост — действующий градоначальник Дмитрий Чистяков и директор футбольного клуба «Ижевск» Максим Тенсин. Кандидатов выдвинули Общественная палата Удмуртии и реготделение партии ЛДПР соответственно. Другие политические субъекты, обладающие правом выдвижения претендентов главе Удмуртии на согласование, им не воспользовались.

Дмитрий Чистяков планирует завершить проекты, начатые несколько лет назад. В частности, речь идет об объектах благоустройства — центральном квадрате, скверах, набережной и городском пляже, — а также о ремонте соцучреждений и завершении реконструкции ливневок. «Для меня важно, чтобы мои дети не хотели уехать из города. Для этого надо сделать очень многое»,— отметил кандидат в прямом эфире на телеканала «Моя Удмуртия» 19 ноября.

Господин Тенсин рассказал «Ъ-Удмуртия» о большом опыте управленческой работе и прошлых участиях в конкурсе на пост главы Ижевска. «Для меня это возможность донести свою точку зрения по проблемам, которые есть в городе, — вне зависимости от того, кто будет принимать потом управленческие решения»,— добавил кандидат.

На новый формат выборов главы Ижевска — через согласование кандидатов главой республики — отреагировали в региональном отделении КПРФ. Первый секретарь рескома Иван Гвоздак назвал текущий выборный процесс «фикцией и профанацией». «Процедура не оставляет гражданам никакой возможности реально повлиять на исход так называемых “выборов”»,— сказал коммунист. «Красные» отказались выдвигать кандидата и будут голосовать против всех претендентов.

Эксперты полагают, что такой короткий список участников объясняется узким кругом общественных институтов, имеющих право на выдвижение, а также низкой привлекательностью муниципальной службы.

Подробнее о кандидатах можно узнать в заметке «Претендентов пара».