Суд в Воронеже отправил в колонию восьмерых участников экстремистской организации

Левобережный райсуд Воронежа назначил от шести до семи лет колонии общего режима восьмерым участникам религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена на территории РФ), еще двое получили по 6 лет условно. Об этом сообщили в суде.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В региональном управлении Следственного комитета России отметили, что все десять подсудимых признаны виновными в создании экстремистского сообщества (ч.1 ст. 282.2 УК РФ). В суде установлено, что с июня 2018 года по февраль 2020-го они вопреки запрету деятельности организации на территории РФ созывали общие собрания, организовывали религиозные выступления и богослужения, а также привлекали новых сторонников. Для конспирации они хранили документы в электронном виде и проводили встречи по видеосвязи.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов региональных управлений ФСБ и МВД. Во время расследования были допрошены не менее 150 свидетелей и проведено порядка 110 обысков. Подсудимые вину не признали. По приговору они лишены права заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных религиозных организаций, на пять лет.

В октябре этого года суд в Тамбове ужесточил приговор местному жителю по аналогичному делу. Для 32-летнего местного жителя наказание в виде шести с половиной лет условно было заменено на столько же лет реального срока в колонии.

Владимир Зоркий