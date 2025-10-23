В Тамбове ужесточили наказание участнику экстремистской религиозной организации

Тамбовский областной суд ужесточил приговор 32-летнему жителю города, признанному виновным в организации деятельности религиозного объединения (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). При апелляционном рассмотрении дела было решено заменить условный срок в шесть с половиной лет на реальный. Кроме того, осужденному на четыре года запретили руководить общественными религиозными организациями, а также участвовать в них. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По данным «Ъ-Черноземье», осужденным является Антон Кужельков.

Кирсановский райсуд вынес Кужелькову первый приговор в мае 2025 года. Гособвинитель посчитал назначенное наказание «несправедливым» и обжаловал решение.

Как установил суд, Антон Кужельков знал, что религиозную организацию «Свидетели Иеговы» признали экстремистской и запретили в РФ. Тем не менее он продолжал противоправную деятельность в ячейке объединения в Кирсановском, Уметском и Гавриловском районах Тамбовской области. Она была выявлена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России.

В начале сентября жителя Белгородской области приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима за создание ячейки секты.

