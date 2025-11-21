Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Axios: Зеленский обсудит с Вэнсом план США по Украине 21 ноября

На вечер 21 ноября назначена встреча президента Украина Владимира Зеленского и вице-президента США Джея Вэнса, сообщает Axios со ссылкой на источники. На встрече они осудят предложенный США план мирного урегулирования конфликта на Украине.

Вице-президент США Джей Вэнс

Вице-президент США Джей Вэнс

Фото: Tom Brenner / Reuters

Вице-президент США Джей Вэнс

Фото: Tom Brenner / Reuters

Опубликованный план содержит 28 пунктов. Источники американских СМИ в Белом доме подтвердили подлинность документа. По данным WSJ, изначально в плане был пункт о разоблачении коррупции, но Украина выступила против, и теперь он звучит так: стороны получат амнистию за действия во время боевых действий.

Как сообщает газета The Washington Post, Белый дом рассчитывает, что сначала этот документы подпишут президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а затем его передадут российской стороне. По данным Financial Times, США ожидаются, что Украина подпишет соглашение до Дня благодарения — 27 ноября.

Новости компаний Все