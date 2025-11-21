В совет директор ЮГК вошел замглавы Минпромторга России

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин вошел в состав совета директоров ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК). Всего по итогам собрания акционеров избраны девять новых членов совета, сообщает «Интерфакс».

Кроме Михаила Юрина в совет директоров ЮГК вошли руководитель департамента металлургии и материалов Минпромторга Иван Марков, глава департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства Алексей Матушанский, начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Илья Карпов, исполнительный вице-президент Газпромбанка Максим Городов, президент управляющей компании ЮГК Семен Гринько, а также в качестве независимых директоров бывший гендиректор Petropavlovsk и Highland Gold Денис Александров, член набсовета Национального расчетного депозитария (НРД) Дина Микрюкова и заведующий кафедрой Института госслужбы и управления РАНХиГС Иван Данилов.

В июле ПАО «ЮГК» перешло в собственность государства. Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 11 июля Советский районный суд Челябинска по иску Генпрокуратуры РФ изъял контрольный пакет акций компании у действующего на тот момент вице-спикера законодательного собрания региона Константина Струкова. Также в доход РФ суд обратил ООО «Управляющая компания „ЮГК“» и ряд других, связанных с холдингом компаний, которые принадлежали бизнесмену, членам его семьи и окружению. Генпрокуратура считает, что бизнесмен незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием, используя свое должностное положение.

ЮГК находится под управлением Росимущества. В октябре заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщал, что в первом полугодии 2026 года может состояться сделка по продаже национализированных акций предприятия. По данным СМИ, активы планируется продать компании «Атлас Майнинг» (входит в УГМК).