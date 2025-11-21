Израиль объявил о планах изъять часть земель на Западном берегу

Гражданская администрация Иудеи и Самарии — одного из семи административных округов Израиля — объявила о планах изъять часть территории древнего города Самария на Западном берегу Иордана. Согласно правительственному документу, речь идет примерно о 180 гектарах, на которых сейчас проживают палестинцы.

Палестинский поселок Себастия расположен на месте древнего города Самария в северной части региона Западный берег. Самария считается одним из ключевых древних городов региона и с 2012 года входит в предварительный перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, представленных государством Палестина.

В мае 2025 года Министерство культурного наследия Израиля сообщило о начале археологических раскопок и работ по консервации на объекте в Себастии. Таким образом началась реализация правительственного плана по развитию территорий, известной на иврите как «Национальный парк Шомрон». На проект выделено почти $10 млн, а еще $1,2 млн направлены на восстановление расположенной рядом исторической железной дороги.